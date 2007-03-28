Пройдет круглый стол: ”Украина через год после парламентских выборов-2006”

29 марта 13-00

Круглый стол на тему: «Украина через год после парламентских выборов-2006: лица и перспективы власти, лица и перспективы страны», на котором будут обсуждаться перспективы национального примирения на пути его достижения (досрочные выборы, новая политическая реформа, другие); достоверность реализации радикальных политических сценариев; главные достижения и ошибки ключевых политических игроков. Организаторы: Институт национальной стратегии Украины и Ассоциация молодых политических экспертов. Участники: Д.Выдрин, В.Небоженко, В.Карасёв, В.Фесенко, А.Ермолаев, Д.Маленкович, С.Белковский И.Жданов, Т.Чорновил, Е.Филиндаш, Т.Стецкив, А.Голуб, И.Пономарёв и другие. “Круглый стол” состоится 29 марта в 13.00 (гостиница «Киев», ул. Грушевского, 26/1). Телефоны: (8 067) 232-26-80, 8 (050) 158-36-62.