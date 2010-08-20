К «новым лицам» в киевской власти уже есть нелицеприятные вопросы

Выполнение столичного бюджета и социальных программ находится под угрозой из-за необдуманных заявлений столичных чиновников. Об этом в своем интервью «Фактам»заявил Роман Ярошенко, председатель бюджетной комиссии Киевсовета.

«По состоянию на сегодняшний день мы имеем колоссальное недовыполнение по всем статьям бюджетных поступлений. …Поэтому необдуманные заявления представителей местной власти чрезвычайно опасны - они могут отпугнуть инвесторов, рассматривающих возможность приобретения коммунального имущества или муниципальных ценных бумаг», - заявил в своем интервью Ярошенко.

Депутат акцентировал внимание на том, что, «каждая недополученная гривна доходов городского бюджета - это недофинансированные социальные выплаты, неотремонтированные парадные, голодающие пациенты в больницах». В то же время, он считает, что приватизация способствует повышению эффективности хозяйствования: «Мне, к примеру, неизвестны примеры из мировой практики, где бы государственные предприятия были эффективнее рыночных в таких отраслях, к примеру, как пищевая промышленность или строительство»

Роман Ярошенко говорит о том, что ухудшение инвестиционного климата в Киеве является показателем работы всей страны. «Никогда еще раскручивание темы реприватизации не приносило положительных результатов», - подчеркнул глава бюджетной комиссии. По словам Романа Ярошенко, больше всех страдают наиболее социально-значимые отрасли городского хозяйства. «Столичное ЖКХ - одна из основных статей расходов городского бюджета. В этой отрасли срочно нужны реформы. Но вот произошли кадровые изменения в КГГА. Что в результате? Вся реформа, как видим, свелась к повышению коммунальных тарифов, которые до последнего времени, несмотря на все трудности, были самыми низкими в стране. За время, прошедшее с момента появления в горадминистрации «новых лиц» впервые за свою историю существования остановилась киевская ТЭЦ. Без горячей воды осталось 30 % киевских домов, сотни тысяч киевлян!!!... К сожалению, в центре внимания опять оказались земля, коммунальная собственность, а не подготовка к зиме, проблемы с общественным транспортом, то, что городской бюджет не в состоянии выплачивать надбавки к пенсиям и зарплатам бюджетника. Опять разговоры о политике вместо реальных дел», - возмущен Ярошенко.

Учитывая сложившуюся ситуацию, председатель бюджетной комиссии Киевсовета в ближайшее время планирует провести заседание комиссии, на которое будут приглашены заместители мэра и представители СМИ и на котором «будут заданы нелицеприятные вопросы: о том, какие реформы ждут ЖКХ, за счет каких ресурсов будет обеспечено поддержание тарифов на максимально низком уровне, как это было до настоящего времени, и так далее. Мы настроены на то, чтобы получить максимально четкие ответы и наконец-то увидеть план мероприятий по наполнению киевского бюджета».

Ранее сообщалось, что общий объем расходов горбюджета Киева на 2010 год составляет 16,118 млрд гривен с учетом субвенций, в том числе расходы общего фонда горбюджета - 13,535 млрд гривен, расходы специального фонда - 2,567 млрд гривен.