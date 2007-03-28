У Тимошенко созрела идея организовать для предателей ночную смену

Промедление с роспуском парламента является изменой национальным интересам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила во время визита во Францию после встречи со пресс-секретарем правительства, министром по делам бюджета и административной реформы Жаном Франсуа КОППЕ.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, парламент надо было бы распустить «еще вчера, и то, что этого сделано не было, отбрасывает Украину назад в демократическом развитии”. “У Президента, - говорит она, - есть все основания подписать указ о роспуске ВР и досрочных парламентских выборах». В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, это можно сделать вследствие нелегитимности сформированного парламентского большинства на основании ст. 90 Конституции Украины (ст. 90 определяет основания, согласно которым глава государства имеет право распустить Верховную Раду – УНИАН).

Как известно, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, согласно законодательству коалиция должна быть сформирована исключительно парламентскими фракциями и участие в этом отдельных депутатов не предусмотрено, поєтому нынешняя коалиция является нелегитимной.

Также, она подчеркнула, что роспуск парламента Президентом правомерный на основании статьи 102 Конституции Украины (в ст.102 говорится, что Президент является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина – УНИАН). Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, формирование и деятельность нынешнего правительства базируется на коррупционных схемах, поэтому такое правительство вступает в прямое противоречие с законом и должно быть розпущено.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку формирование конституционного большинства состоялось на коррупционных принципах, идет массовая продажа должностей в правительстве и этих должностей хронически не хватает, создается впечатление, что скоро правительству придется работать в две смены, чтобы решить вопрос трудоустройства всех, кому нужна должность за измену демократическим принципам. Поэтому, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, с каждым днем от деятельности этого правительства Украина теряет возможности для демократического развития страны и только досрочные выборы дают нам шанс.