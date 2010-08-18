Экс-министра экономики Данилишина объявили в розыск?

Экс-министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, сообщил еженедельнику «Фокус» источник в Генеральной прокуратуре.

«Предположительно он находится в Кельне», - отметил сотрудник Генпрокуратуры. По его словам, из Украины Б.ДАНИЛИШИН уехал за день до возбуждения уголовного дела. «Скорее всего, с нашей стороны была утечка информации», - рассказал он. Сейчас экс-министр подан в розыск по Украине. Пока что неизвестно, дан ли на него запрос в Интерпол.

По сведениям источника, руководство Генпрокуратуры на прошлой неделе предприняло попытку связаться с Б.ДАНИЛИШИНЫМ для того, чтобы убедить его возвратиться в Украину, пойдя на следственную сделку. Однако экс-министр на контакт не пошел.

«Фактически шансов у него особо нет. Если мы подадим на него в розыск Интерпола, то ему придется либо просить политического убежища, например, в Великобритании, либо договариваться с еще несколькими странами, которые не выдают – Израилем либо Россией», - отметил собеседник «Фокуса».

По международным договорам, экстрадиция Б.ДАНИЛИШИНА из Германии возможна.

В правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Б.ДАНИЛИШИН занимал должность министра экономики. После смены власти против бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело. Экс-министра обвиняют в том, что он «умышленно, в интересах третьих лиц, использовал власть и служебное положение вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия». Дело связано с проведением закупок аэропортом «Борисполь».

Ущерб, нанесенный Б.ДАНИЛИШИНЫМ государству, следствие оценивает в 4,5 млн. грн. По версии обвинителей, он согласовал госзакупку без конкурса, у одного участника, чем допустил перерасход средств.