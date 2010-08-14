Балога поведал, как каждый день приносит ЕЦ прекрасные сюрпризы

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА надеется, что до октября переговоры об объединении демократических сил завершатся положительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве после завершения съезда “Единого Центра”.

В.БАЛОГА напомнил предложение партии относительно объединения политических сил центристского и правого спектра. «Тех, кто исповедует демократию, а не левизну или популизм», - добавил он.

В.БАЛОГА подтвердил, что на сегодня переговоры продолжаются, и официально от участия в этих переговорах отказался лишь Анатолий ГРИЦЕНКО. В то же время он не захотел уточнять, с какими конкретно силами ведутся переговоры.

По убеждению В.БАЛОГИ, до октября, перед стартом избирательной кампании “Единый Центр” найдет общий язык со многими политическими силами. «У нас один вопрос - это Украина, и каждый день приносит прекрасные сюрпризы», - подчеркнул лидер “Единого Центра”.