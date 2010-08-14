Цушко: Янукович и Азаров - очень добрые, порядочные люди

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО считает, что новый кредит Международного валютного фонда был взят на боле жестких условиях, чем предыдущий, однако он нужен был Украине во избежание дефолта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в ходе онлайн-конференции в издательстве "Аргументы и факты. Украина".

"После того, как мы пришли к власти в марте, через неделю, если бы Президент и премьер-министр не были патриотами и преследовали только политическую цель, они должны были объявить страну банкротом, полностью: и внутренний, и внешний дефолт. Нам оставили страну с пустой казной на многие годы. Чтобы люди не пострадали, так как нам оставили такое наследство, мы принимаем все меры, в том числе взяли деньги у МВФ", - заявил В.ЦУШКО.

Министр отметил, что кредит Украине нужен для активизации поступления инвестиций, что будет содействовать увеличению валового производства.

В.ЦУШКО отметил, что критика власти за подписание нового меморандума о сотрудничестве с МВФ неоправдана, но признал, что условия предоставления кредита более жесткие, чем ранее.

"Мы попали в такую ситуацию. Заключая с МВФ этот договор, мы заключили его в более худших условиях, чем давали его правительству в 2008 году. Но, извините, если ты не выполнил обязательство и у того же кредитора опять просишь деньги, он тебе диктует (условия). Нас в это загнали бывшие руководители страны, и этот грех на их совести, а не на нашей", - заявил В.ЦУШКО.

"Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ и Николай Янович АЗАРОВ - очень добрые, порядочные люди и патриоты Украины, люди, которые относятся с пониманием к ситуации, в которой находится каждый гражданин Украины», - подчеркнул В.ЦУШКО.