Балога готов поддержать Януковича, но...

Член президиума «Единого Центра» Виктор БАЛОГА заявляет о готовности партии поддержать действующую власть в проведении реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на съезде партии.

«Со своей стороны, «Единый Центр» готов поддержать Президента, правительство и парламент в реформах для Украины. Наша политическая сила всегда декларировала эту позицию», - сказал он.

В.БАЛОГА подтвердил, что народные депутаты от «Единого Центра» не будут входить в парламентскую коалицию: «Однако эта поддержка не означает, что народные депутаты из «Единого Центра» вступят в действующую коалицию. Для нас модель отношений с властью – это взаимодействие на принципах интересов общества и страны. Наверное, уважаемые однопартийцы, такой подход ни у кого из вас не вызывает возражений. В то же время, независимо от желания власти проводить реформы, у нас есть собственные возможности изменять свою страну. Их дают нам местные выборы».

В то же время В.БАЛОГА раскритиковал действия нынешней власти. По его словам, люди жили ожиданиями крайне необходимых преобразований, но действующая власть не оправдала этих надежд. «Мгновенное формирование властной вертикали нельзя считать желаемым результатом. Ведь власть – это не цель, а только ресурс», - сказал он.

Он отметил, что за полгода государство не получило необходимого ускорения, реформы в ключевых секторах фактически так и не начались.

По мнению лидера «Единого Центра», сегодня есть все признаки кризиса управления. «Непомерное правительство не может гибко реагировать на вызовы и оперативно принимать решения. Продуктивные идеи в большом дефиците. Государственные топ-менеджеры часто мыслят и действуют категориями прошлого века», - сказал он.

По словам В.БАЛОГИ, сегодня предпринимаются попытки пересмотреть общественные и национальные ценности, сделан шаг назад в соблюдении гражданских прав и свобод, в частности, свободы слова.

Также В.БАЛОГА отметил, что во внешней политике сложился дисбаланс между восточным и западным векторами, что создало угрожающие сценарии для национальной безопасности.

«Сказанное мной – лишь некоторые обобщения. Они свидетельствуют о губительных просчетах власти. Их можно и нужно исправить. Иначе страна потеряет эволюционную перспективу», - заявил он.

По мнению В.БАЛОГИ, и у государства, и у власти остается достаточно ресурсов, чтобы избежать обвального падения, и нужно лишь привлечь волю и новое качество интеллекта.

«Оцениваю способность властной команды провести работу над ошибками со сдержанным оптимизмом. Хотя бы из-за все еще высокого уровня общественного доверия», - добавил он.