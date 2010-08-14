Единый Центр избирает новое руководство

Сегодня на съезде «Единого Центра» будет избрано новое руководство партии.

Как передает корреспондент УНИАН, в материалах розданных делегатам съезда, предлагается переизбрать политический совет партии. Кроме представителей региональных организаций партии в состав политсовета предлагается включить народных депутатов Игоря КРИЛЯ, Лесю ОРОБЕЦ, Василия ПЕТЁВКУ, Виктора ТОПОЛОВА и Кирилла КУЛИКОВА.

Также предлагается включить в состав политсовета Виктора БАЛОГУ, директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЁВА, журналиста Данила ЯНЕВСКОГО, Михаила ПЛУЖНИКОВА и других.

Кроме того, планируется утвердить изменения в устав партии и программные принципы избирательной кампании.

В проекте стратегии избирательной кампании «Единого Центра» на местных выборах 31 октября 2010 года предлагается обязать председателей региональных и территориальных организаций «Единого Центра» обеспечить качественный подбор и своевременное представление кандидатур в состав участковых избирательных комиссий.

Председатели региональных и территориальных организаций «Единого Центра» должны осуществить качественный отбор и своевременное выдвижение регистрации кандидатов в депутаты от партии как в многомандатных округах, так и в одномандатных мажоритарных округах, и кандидатов от «Единого центра» на должности городских председателей.