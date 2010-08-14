Представители Федерации профсоюзов будут пикетировать МВФ

Активисты Федерации профсоюзов Украины 17 августа в Киеве будут пикетировать представительство Международного валютного фонда в Украине “в связи с неправомерным вмешательством МВФ во внутреннюю социальную политику государства”.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.

Как отмечается в сообщении, представители ФПУ будут требовать от МВФ срочно провести совместные консультации с руководством правительства Украины и представителями всеукраинских профсоюзов для обсуждения условий кредитования Украины и снятия безосновательных социальных ограничений.

Акция будет походить с 10 до 12 часов по адресу: г. Киев, Кловский спуск, 5.