Онопенко ходил на прием к Януковичу

Председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО выразил надежду, что делегаты съезда судей Украины, который должен состояться осенью, поддержат инициативу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по реформированию судебной ветви власти.

Об этом председатель ВСУ сказал по результатам встречи с Президентом Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Главной темой встречи стало обсуждение дальнейших шагов по реализации судебной реформы в Украины и механизмов внедрения недавно принятого закона о судоустройстве и статусе судей.

Глава государства отметил, что принятие Верховной Радой закона о судоустройстве и статусе судей – первый весомый шаг в реформировании судебной системы нашего государства, который нуждается в продолжении. «Судьи считают, что судебную реформу нужно продолжать, что это только первый шаг. В целом нужно проводить реформу всей юстиции», – отметил в частности В.ЯНУКОВИЧ, выразив убеждение, что в настоящее время в Украине для этого есть все возможности.

Председатель Верховного Суда отметил, что «диалог, который постоянно происходит между председателем ВСУ и Президентом, – это уже позитивный результат». «Я считаю, это только начало. Я разделяю Вашу мысль, что судебную реформу можно проводить лишь тогда, когда есть политическая стабильность, когда разные политические силы объединяются вокруг Президента. Я считаю, что именно при таких условиях можно проводить судебную реформу, которую ожидали 20 лет», – подчеркнул председатель ВСУ.

В.ОНОПЕНКО отметил позитивные моменты нового закона. В первую очередь – урегулирование вопросов судейского самоуправления, вопросы работы Высшей квалификационной комиссии судей по единым критериями подбора кадров и ответственности судей, специализацию судов и др.

Во время беседы В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость качественной организации и подготовки съезда судей, «чтобы состоялся содержательный разговор, были приняты все необходимые решения, которые нужны в соответствии с судебной реформой – избрали Совет судей, предложили достойную кандидатуру на должность главы квалификационной комиссии, председателя специализированного гражданско-уголовного суда. Это очень важно», – подчеркнул Президент.

Отдельно глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления борьбы с коррупцией в судебной системе Украины. «Чтобы все новые органы, в соответствии с судебной реформой, заработали на полную мощность. Чтобы они подняли уровень профессиональности и уровень ответственности судов и судей. Чтобы судебная ветвь власти была образцом в стране в этих направлениях», – отметил Президент.

«Нужно, чтобы люди почувствовали, что судебная система начала работать намного более эффективно и стала ближе к ним», – добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также обратил внимание В.ОНОПЕНКО на вопрос нарушения прав людей, находящихся во временных следственных изоляторах. «Мы должны в кратчайшие сроки сделать все, чтобы человек не находился без решения суда за решеткой длительное время. Нужно исправлять случаи, когда человек содержится безосновательно и не может дождаться решения суда. Ведь это нарушение прав человека. Я буду требовать наведения порядка в этих вопросах», – подчеркнул Президент.

Со своей стороны председатель ВСУ отметил, что судьи поддерживают инициативы Президента относительно реформы уголовной юстиции и будут вносить по этому вопросу свои предложения. «Нам нужно разработать – где роль прокуратуры, правоохранительных органов. Нужно реформировать те институты, которые тоже десятки лет не реформируются. Суд сам эффективно не сработает, если плохо работают правоохранительные органы. Поэтому здесь мы Ваши усилия поддерживаем однозначно. Я думаю, это лишь начало нашего эффективного сотрудничества», – резюмировал он.

«Судебную реформу можно делать лишь тогда, когда мы имеем консолидированную власть – политики консолидировались вокруг главы государства, в парламенте есть большинство, правительство работает эффективно. Таким образом, мы можем реализовать наши наработки», – сказал В.ОНОПЕНКО, комментируя итоги встречи с главой государства.

Он также отметил, что подготовленные специалистами ВСУ наработки уже в известной мере нашли отражение в законе о судоустройстве и статусе судей. «Те позитивные вещи, которые там есть, находят поддержку судейского корпуса, мою и моих коллег из Верховного Суда. Проблемы, которые остались, будем исправлять вместе», – убежден В.ОНОПЕНКО.

Руководитель ВСУ, кроме того, поблагодарил Президента за его недавнее письмо к председателю Верховной Рады о необходимости скорейшего избрания судей на должности. «Думаю, этот процесс будет ускорен», – сказал В.ОНОПЕНКО.

По его словам, во время сегодняшней встречи речь шла также о некоторых вопросах, связанных с будущими конференциями судей, на которых будут избираться их органы самоуправления. «Не было ни одного указания наподобие «изберите такую конкретную кандидатуру на должность». Президент сказал: давайте будем избирать людей честных, порядочных, ответственных – специалистов – тех, кто пользуется большим уважением и среди судей, и среди граждан. Я думаю, что судьи воспринимают такое предложение главы государства абсолютно правильно, и мы будем это поддерживать», – сказал председатель ВСУ.