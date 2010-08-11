СБУ заблокировала офис крымской "Батькивщины" и обыскивает

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали сегодня в центре Симферополя офис народных депутатов Украины от БЮТ Андрея СЕНЧЕНКО и Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО.

Об этом лидер крымской организации «Батькивщины» А.СЕНЧЕНКО сообщил по телефону корреспонденту УНИАН.

«Ворвалась группа людей - сейчас их около трех десятков - половина в камуфляжной форме с надписями «СБУ», вооруженные автоматами и пистолетами, вторая половина в штатском, часть тоже с оружием. Люди отказываются представляться. Они помахали представлением Керченской транспортной прокуратуры на проведение обыска якобы находящегося по этому адресу предприятия. Такое предприятие по этому адресу не находится. Под этим надуманным предлогом проводят обыск», - сказал народный депутат.

Он уточнил, что в его офис на улице Пушкина вооруженные люди пришли около 11-ти часов.

По словам А.СЕНЧЕНКО, они с применением силы не допустили в офис съемочную группу Черноморской телерадиокомпании, а также группу БЮТовцев - депутатов крымского парламента, которые приехали на совещание по местным выборам. Кроме того, в офис не допущен помощник А.СЕНЧЕНКО - адвокат.

Депутат сообщил, что трижды звонил оперативному дежурному СБУ для соединения с руководством спецслужбы, но получил отказ, и четырежды - дежурному крымского управления СБУ с таким же требованием, ему отказали.

А.СЕНЧЕНКО связался с зампрокурором Крыма, чтобы правоохранители дали оценку сложившейся ситуации.

Кроме того, сказал он, Контрольно-ревизионное управление сегодня начало проверку в Симферополе деятельности Черноморской телерадиокомпании, президентом которой является депутат крымского парламента от БЮТ Татьяна КРАСИКОВА.

«Все это - наезд власти на оппозицию», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

Между тем представитель пресс-службы крымской «Батькивщины» Владимир ЕГОРОВ сообщил УНИАН, что сотрудники СБУ около 16 часов покинули здание на улице Козлова в Симферополе, где расположена общественная приемная и штаб крымской «Батькивщины».

Пресс-служба СБУ Крыма пока не комментируют ситуацию.

Как сообщал УНИАН, налоговая милиция 6 августа наложила арест на имущество «Черноморки».

Утром 11 августа сотрудники СБУ заблокировали в Симферополе здание на улице Козлова, где находится штаб "Батькивщины" и приемные руководителей партийной организации.

“Парализована работа общественной приемной и штаба. Сотрудникам партии не разрешают свободно передвигаться, заблокировав их в кабинетах. Люди в масках никого не впускают и не выпускают из офиса. Журналистов, которые прибыли на место события, также не пускают в помещение”, - заявляли по этому поводу в БЮТ.