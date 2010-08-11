Бютовец похвалил днепропетровские власти

Руководство Днепропетровской области приняло рациональное решение о досрочном прекращении сезона отдыха в областных летних лагерях и базах в связи с пожарами на территории Новомосковского военного лесничества.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутатУкраины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ), который родом из Днепропетровска.

«В воздухе был смог, и стоял запах дыма…Ситуация довольно сложная… Пожарные знают, как быстро может перекинуться огонь по верху деревьев и травяному настилу. Поэтому комиссия, которая приняла решение о выселении людей из лагерей, профилакториев и баз отдыха, поступила правильно, потому что отсутствует мощное оборудования для пожаротушения, и нет возможности заехать на место тяжёлой технике», – сказал народный депутат.

Он добавил, что областные власти обещали компенсировать людям не использованные до конца путёвки.

«Жизнь людей – это самое главное, а то, что кому-то не удалось до конца отдохнуть – это дело второстепенное. Но было бы хорошо, если бы в каком-то виде – в деньгах или продолжением отдыха – вернули те дни, которые люди недоотдыхали», – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Он также позитивно отозвался о перекрытии отрядами милиции и МЧС въездных дорог в леса. «Думаю, сейчас находится в лесу опасно как для самих людей, так и для природы», – говорит народный депутат.

В целом, отмечает Д.ВЕТВИЦКИЙ, ситуация с лесными пожарами в Днепропетровской области опаснейшая, и то, что местные власти позаботились об отдыхающих в детских лагерях и турбазах, является примером своевременно принятых решений.

Справка УНИАН. В Новомосковском военном лесничестве, которое находится в Днепропетровской области, 4 августа возник пожар, охвативший более 1300 гектаров леса.

ГУ МВД Украины в Днепропетровской области совместно с СБУ и прокуратурой установили виновных в пожаре в Новомосковском лесхозе. Ими оказались работники лесного хозяйства, которые занимались вырубкой леса, при этом бросали окурки, готовили еду – это и стало причиной возгорания.

Как сообщилначальник ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Виктор БАБЕНКО, директор ГП «Новомосковский военный лесхоз» Анатолий МИЦКАН и все виновные работники установлены, задержаны и проходят по уголовному делу.

В связи с пожарами, все лагеря и базы отдыха, расположенные вблизи вероятных очагов загорания, областная власть приказала вывезти. Домой досрочно вернулись более 10 тыс. отдыхающих. В результате, опустели 15 детских лагерей и более 30 баз отдыха Днепропетровщины.

9 августа силами отрядов МЧС Украины нескольких областей, а также военных пожар удалось ликвидировать. По предварительным оценкам, пожар уничтожил более 1 тыс. гектаров хвойного леса.