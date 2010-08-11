Янукович поговорил с Медведевым по телефону

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о проведении – предварительно 2 ноября – следующего заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии, а также о второй встрече с руководителями приграничных регионов 3 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в телефонном разговоре главы государств обсудили ситуацию с развитием торговли между Украиной и Россией. Как было отмечено, уровень товарооборота между государствами за последние 5 месяцев возрос почти в два раза и составляет сегодня более 12 млрд. долларов. Стороны согласились, что в этой области сотрудничества необходимо и в дальнейшем снимать барьеры и улучшать условия для бизнеса.

Д.МЕДВЕДЕВ также в очередной раз поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА за посильную помощь, которую предоставляет украинская сторона в ходе борьбы с лесными пожарами.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ отметил, что локализация пожаров в России и постепенная стабилизация ситуации являются очень хорошей новостью для Украины. Он подчеркнул, что в Украине также принимаются масштабные меры для предупреждения пожаров, в первую очередь, с целью сохранения жизни, здоровья и имущества людей.