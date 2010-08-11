Януковича призывают остановить давление на украинские СМИ

Международный институт прессы (International Press Institute, IPI) призвал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА защитить свободу прессы в стране и предотвратить давление на средства массовой информации.

Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте организации.

В тексте отмечается, что текущие события в Украине идут вразрез с заявлениями, которые ранее сделал В.ЯНУКОВИЧ.

Поводом для написания открытого письма, в частности, стало решение Киевского окружного административного суда, который в июне 2010 года лишил оппозиционные украинские телеканалы TBi и "5 канал" частот на вещание. Представители IPI надеются, что дальнейшее обсуждение этого вопроса будет открытым для общественности, а сам процесс выдачи лицензий на вещание будет прозрачным и неполитизированным.

Помимо этого в письме упоминаются участившиеся нападения на журналистов, а также неспособность украинских властей наказать виновных в этом. Представители Международного института прессы призвали В.ЯНУКОВИЧА поспособствовать выявлению злоумышленников и привлечению их к ответственности.

Представители украинской оппозиции ранее заявляли, что после избрания В.ЯНУКОВИЧА Президентом в стране начала утверждаться цензура. В частности, сообщалось, что на основных телеканалах некоторые неугодные властям сюжеты и репортажи снимаются с эфира. В ответ на это глава государства заявил, что готов сотрудничать с журналистами и отстаивать в стране свободу слова.