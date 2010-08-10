В Николаевском морпорту объявлено предзабастовочное положение

В Николаевском морском торговом порту (НМТП) по предложению председателя профкома предприятия Павла ПРОКОПЕНКО объявлено предзабастовочное положение в связи с информацией об увольнении с должности начальника НМТП Василия КАПАЦЫНЫ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь НМТП Алина МАКСИМЕНКО, такое решение было принято на митинге, который состоялся сегодня на предприятии.

В акции приняло участие более 500 человек. Митингующие приняли решение направить обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Участники митинга протестовали против действий министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМОВА, подписавшего приказ об отстранении от выполнения своих обязанностей начальника порта В.КАПАЦЫНЫ и назначении исполняющего обязанности, что было сделано до окончания работы на предприятии комиссии ГлавКРУ.

По словам А.МАКСИМЕНКО, комиссия работает уже в течение двух месяцев, окончательные ее выводы еще не готовы, поэтому такое решение выглядит преждевременным.

Участники митинга считают, что такие действия министра приведут к падению грузооборота в порту, дестабилизации ситуации и созданию напряженности в коллективе. Как указано в резолюции митинга, уже есть примеры замены руководителей, к примеру, в Херсонском порту, где сейчас, по сведениям работников Николаевского порта, введена 4-дневная рабочая неделя вместо полной рабочей недели. Сотрудники НМТП против того, чтобы такие стратегические предприятия возглавляли случайные люди, руководить ими должны профессионалы, знающие свое дело.

В резолюции отмечается, что портовики намерены до последнего отстаивать свое предприятие, и, если не будут учтены их требования, то предприятие с предзабастовочного положения перейдет к забастовке.

А.МАКСИМЕНКО подчеркнула, что сегодня Николаевский морской торговый порт – это стабильно работающее предприятие, имеющее постоянную загрузку, где 3 тысячам сотрудников вовремя выплачивается зарплата и премии.