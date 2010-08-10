Тонис написал Януковичу, что телеканал хотят «съесть»

Коллектив телеканала “Тонис” обращается к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не допустить “уничтожения и поглощения” телеканала.

Об этом говорится в открытом письме редакционного совета “Тониса” к главе государства, который размещен на сайте телеканала.

“Тонис” стал заложником ситуации, когда часть корпоративных прав телеканала была передана владельцами в качестве закладной в обеспечение возвращения кредитов, предоставленных акционерным коммерческим банком “Трансбанк”, говорится в письме.

Как отмечается в письме, должники банка и владельцы телеканала приняли необходимые меры, направленные на реструктуризацию задолженности и возвращение кредитных средств по заключенным договорам.

В частности, в адрес ликвидатора АКБ “Трансбанк” были направлены письма, в соответствии с которыми банку было предложено ежемесячное погашение тела полученных кредитов и начисленных по нему процентов, постепенное увеличение размера выплат из расчета полного погашения задолженности до завершения процедуры ликвидации банка. Со стороны банка были получены письма, в соответствии с которыми банк соглашался начать переговоры и провести реструктуризацию задолженности на взаимовыгодных условиях. Кроме того, с целью подтверждения своих намерений должниками телеканала было начато добровольное частичное погашение задолженности по существующим кредитным договорам.

«Однако, несмотря на позицию владельцев телеканала, в настоящее время банк не проводит никаких действий, направленных на урегулирование сложившейся ситуации. Более того, во второй половине текущего года, по не известным нам причинам, резко активизировались все без исключения судебные процессы, инициированные банком, предметом рассмотрения которых является именно обращение по взысканию на корпоративные права телеканала. Судами всех без исключения инстанций, несмотря на позицию должников и других лиц, принимавших участие по делам, при полном игнорировании действующих норм процессуального и материального права, были вынесены беспрецедентные решения, последствиями которых является фактическое уничтожение телеканала и лишение работы более 200 его сотрудников.

Более того, у трудового коллектива канала сложилось стойкое впечатление о явной заинтересованности в рейдерском захвате канала со стороны определенных лиц путем обращения по взысканию корпоративных прав на телеканал и последующей перепродаже банком указанных корпоративных прав заинтересованным лицам при полном попустительстве со стороны судебных органов и органов государственной власти», - говорится в письме.

Именно поэтому редакционный совет телеканала “Тонис” по поручению трудового коллектива канала обращается к Президенту как к гаранту Конституции Украины и просит В.ЯНУКОВИЧА вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять меры по недопущению уничтожения и поглощения канала.