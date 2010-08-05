Сгорели почти 3,5 га молодого леса

В Винницкой области сгорело почти 3,5 га молодого леса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой областной государственной администрации Ирина КРАВЧЕНКО.

По ее словам, 4 августа около 14 часов вблизи села Дзюнькив Погребищенского района произошло возгорание лесных насаждений, которые принадлежат ГП Погребищенский райагролес. Почти через 2 часа пламя удалось затушить.

Из 12 га общей площади трехлетнего сосняка сгорело почти 3,5 га.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время сжигания пожнивных остатков на поле.

Комментируя событие, председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА, подчеркнул, что областные власти жестко будут реагировать на нарушения противопожарной безопасности, в частности, игнорирование запрета на выжигание стерни, бурьяна, мусорных свалок и т.п. на территории Винницкой области.

Кроме того, с целью предотвращения возникновения пожаров Н.ДЖИГА поручил службам на местах обеспечить круглосуточную охрану лесов.