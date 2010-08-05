Иск о новых тарифах на ЖКУ суд рассмотрит через 2 недели после повышения

Рассмотрение жалобы партии «Батькивщина» относительно повышения цен на газ и коммунальных тарифов запланировано в Окружном административном суде Киева на 16 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, в постановлении об открытии производства отмечено, что вопрос мер обеспечения будет рассмотрен во время предварительного судебного заседания.

При этом он отметил, что именно это является нарушением закона, поскольку, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства заявление о мерах обеспечения рассматривается на следующий день после его поступления.

«Как оно будет рассматриваться, это уже вопрос к суду. Честно говоря, у меня есть серьезные сомнения, поскольку судья уже начал серьезно нарушать требования Кодекса административного судопроизводства. Я думаю, что, скорее всего, будет негативный ответ суда», - сказал С.ВЛАСЕНКО.