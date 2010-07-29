Азаров утешает, что второго повышения цен на газ не планируют

Правительство Украины не планирует проводить второй этап повышения тарифов на газ для населения в связи с необходимостью продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

Он отметил, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ соответствующего пункта не содержит, однако корректировка тарифов в регионах Украины все же будет проводиться после создания Национальной комиссии по регулированию тарифов.

«В меморандуме этого нет однозначно. В меморандуме говорится об обязательстве Украины установить обоснованные тарифы на те услуги, которые жилищно-коммунальные предприятия оказывают. Обоснованные – то есть соответствующие реальным затратам. Первым этапом было вот это решение (о повышении тарифов – УНИАН). Вторым этапом будет громаднейшая работа. Как вы знаете, создан механизм – это единая комиссия по регулированию тарифов в жилищно-коммунальной сфере, правда, это пока на бумаге, комиссию еще нужно создать. Перед этим органом будет стоять задача проанализировать все то разнообразие тарифов и тарифных условий, которое есть в наших городах», – сказал Н.АЗАРОВ. Именно после проведения такого анализа и будут установлены тарифы отдельно для каждого региона, отметил он.

При этом премьер-министр подчеркнул важность и необходимость проведения работ по обеспечению эффективного использования тепла и энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.