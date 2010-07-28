Хмара пугает Могилева постановлением об отставке

Украинская народная партия требует от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁВА немедленно подать в отставку за препятствование участию в Крестном ходе Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, так члены УНП отреагировали на информацию о многочисленных фактах попыток помешать приезду паломников в столицу на празднование Крещения Киевской Руси-Украины.

Как отметил, в частности, член правления УНП Степан ХМАРА: «Такие действия - грубое нарушение права украинцев на мирные собрания и свободу вероисповедания».

«В случае игнорирования министром внутренних дел требования УНП, партия вынесет на рассмотрение Верховной Рады постановление об отставке Анатолия МОГИЛЁВА, который вместо того, чтобы охранять законность, позволил собственным подчиненным нарушать украинское и международное право», - подчеркнул С.ХМАРА.

Как сообщал УНИАН, Украинская православная церковь Киевского патриархата сегодня в Киеве запланировала Крестный ход по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины.

Утром в пресс-центре УПЦ заявили, что в Киевскую патриархию поступают многочисленные сигналы о различных попытках помешать приезду паломников в столицу на праздничные мероприятия.

В частности, осуществлялось давление на автоперевозчиков с целью заставить их отказаться от перевозки групп паломников, работники ГАИ останавливали и блокировали автобусы на въезде в Киев или вообще не разрешали выезд паломников, как это произошло в Харькове.

В свою очередь в МВД опровергли эти обвинения.

“Заявления представителей отдельных конфессий относительно якобы выборочного запрета на въезд паломников к местам празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины не отвечают действительности и имеют провокативный характер”, - говорится в сообщении правоохранителей.