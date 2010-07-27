Украина, которую строит Янукович, похожа на злую мачеху?

Партия “Наша Украина” обвиняет Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и его команду в ухудшении уровня жизни украинцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, переданном УНИАН.

“В то время как провластные СМИ рассказывают о небывалых успехах правительства и ЯНУКОВИЧА, Украина все больше становится страной, крайне некомфортной для проживания своих граждан”, – заявляют в партии.

Так, только по официальным данным Госкомстата, с начала года в Украине на 22% увеличилась задолженность по заработной плате. При этом, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 июля зафиксирован в трех восточных областях Украины – Донецкой, Луганской и Харьковской. “Именно так новая власть благодарит оплоту Партии регионов за поддержку Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах”, – отмечается в заявлении “Нашей Украины”.

В партии считают, что на крайне опасные тенденции в украинской экономике указывает тот факт, что увеличение общей суммы задолженности наблюдается прежде всего на экономически активных предприятиях. “Такая ситуация свидетельствует о полном непрофессионализме правительства, которое вызывает вымывание средств работающих предприятий за счет невозвращения НДС и увеличения налогового давления”, – подчеркивается в заявлении.

В “Нашей Украине” отмечают, что типичное для лета сезонное уменьшение количества официально зарегистрированных безработных не может скрыть того факта, что новая власть, фактически, не заботится о создании новых рабочих мест. По мнению экспертов, утверждают в НУ, Украину ожидает дальнейшее увеличение количества безработных за счет насильственного банкротства предприятий, которые выкупили «российские инвесторы» для того, чтобы лишиться украинских конкурентов. И это лишь одно из последствий так называемого «потепления» в отношениях между Украиной и Россией.

“Как следствие, навсегда уехать с территории Украины за миллион гривен выразили желание 39,7% участников опроса, который провела компания iVOX Ukraine, а 8,4% сами бы доплатили, чтобы никогда не возвращаться в Украину. Примечательно, что любителей эмигрировать больше на Востоке (45,6%), а тех, кто готов доплатить за эмиграцию, – на Юге (11,3%). Тогда как в западных областях согласны на эмиграцию за 1 млн. грн. – 36,8%”, – отмечается в заявлении.

“Приведенные факты свидетельствуют, что «Украина для людей», которую строит ЯНУКОВИЧ, для наших сограждан больше похожа на злую мачеху, чем на родную мать. Дальнейшее пребывание у власти политических сил, лидером которых является нынешний глава государства, лишь ухудшит ситуацию в стране. Но уже на ближайших выборах украинцы имеют возможность дать надлежащую оценку таким действиям Партии регионов и ее сателлитов”, – заявляют в НУ.