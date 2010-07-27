Кирилла просят признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом

ВГО «Гражданское движение Олега Рябоконя» призывает церковь не молчать по поводу аморальной и антинародной политики и не стоять в стороне от общественных проблем.

Об этом говорится в открытом письме председателя Центрального совета ВГО Олега РЯБОКОНЯ к главе Русской православной церкви, патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ, текст которого размещен на официальном сайте ВГО «Гражданское движение Олега Рябоконя».

О.РЯБОКОНЬ, экс-кандидат на пост Президента Украины, просит патриарха обратить внимание на ряд острых для общества вопросов, в частности на то, что церковь, как духовный институт, не имеет права молчать по поводу аморальной и антинародной политики и стоять в стороне от общественных проблем.

В письме к КИРИЛЛУ также говорится о том, что представители духовенства должны избегать всевозможных проявлений роскоши и превращать церковь в коммерческое предприятие. Нечистым на руку власть предержащим О.РЯБОКОНЬ просит напомнить, что материальная помощь церкви не является разрешением на их безбожную деятельность.

Наблюдая тяжелый путь возрождения общества из руин провального коммунистического эксперимента, именно церковь, по мнению Гражданского движения, должна сплотить граждан. Поэтому в обращении к патриарху содержится просьба к церкви, наконец, пересмотреть вопрос анафемы гетману Ивану Мазепе: “Мировой опыт показывает, что в каждой стране отношения между церковью, государственной властью и обществом складываются по-своему, но последствия этих отношений всегда отражаются на гражданах и нередко на несколько поколений вперед, что приводит к искажению исторических сведений и памяти народа. Одним из острых вопросов в повестке дня украинского общества является деятельность гетмана Украины И.Мазепы. Для многих украинцев И.Мазепа - пример в борьбе за право самоопределения народа. Благодаря его стараниям православная церковь в Украине крепла и развивалась. Как и все люди, он был человеком не без греха, однако, на наш взгляд, И.Мазепа не заслуживает такого жестокого наказания, как отлучение от церкви. В соответствии с историческими данными, анафема на И.Мазепу была наложена как следствие прямого указания российского царя Петра І, без соборного решения православной церкви”, - отмечается в письме к главе РПЦ.

Также автор письма просит патриарха КИРИЛЛА осудить античеловеческие преступления режимов Сталина и Ленина, в частности, признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского и российского народов, жестоко совершенным сталинским режимом.

Поскольку барьер между общественными проблемами и церковью недопустим, О.РЯБОКОНЬ просит патриарха КИРИЛЛА выразить собственное мнение по поводу ситуации вокруг клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского, которая примыкает к территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Общество неоднозначно восприняло высказывания наместника Лавры, который сравнил клинику с «притоном», отмечает О.РЯБОКОНЬ.

“Мы, представители гражданского общества, наблюдая моральное обнищание нашего социума, считаем, что церковь также обязана взять на себя духовное и этическое воспитание молодежи. Призываем священнослужителей выйти за пределы своих храмов и начать работу в школах и университетах”, - говорится в открытом письме.