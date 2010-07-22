Табачник пойдет против Азарова?

Кабмин рекомендовал Минобразования продлить вступительную кампанию в вузы (заканчивается 31 июля).

Решение связано с ажиотажем и огромными очередями из желающих подать документы, которые наблюдаются сейчас в вузах.

В МОН отмечают, что если и продлят срок приема документов, то не для всех. «Все разговоры о том, что кто-то не успевает подать заявление — это истерика прессы и суперактивных родителей. Ближе к окончанию нынешних сроков мы соберемся с ректорами. И в случае необходимости отдельным вузам будет разрешено продлить прием документов на 5 дней — до 5 августа», — объяснил «Сегодня» министр образования Дмитрий Табачник.