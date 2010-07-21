Азаров заявляет о необходимости продления вступительной кампании

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости продления на две недели сроков вступительной кампании в высшие учебные заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня, открывая заседание правительства.

«Нужно сказать всем абитуриентам, что срок приема документов продлен, например, на две недели, выступить и прямо сказать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также указал министру образования и науки Дмитрию ТАБАЧНИКУ на несовершенную организацию вступительной кампании и отметил необходимость исправления ситуации. «Невиданные очереди во вступительные комиссии популярных университетов и институтов, знаете, больше свидетельствуют не об увеличении тяги к знаниям, а о том, что как-то неправильно организовали процесс сами вузы и Министерство образования. Я предупреждаю министра ТАБАЧНИКА, что ситуацию нужно исправить», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 июля Д.ТАБАЧНИК заявил, что Минобразования не собирается продлевать сроки вступительной кампании.

«На сегодняшний день сроки вступительной кампании утверждены министерством. Все их четко соблюдают, все ректоры абсолютно уверены, что все необходимые действия вступительной кампании осуществятся в установленные сроки, и нет никакой опасности и опасений, что будет каким-то образом нарушен ход вступительной кампании», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Министр отметил, что прием документов является лишь одной из составляющих вступительной кампании.

«Затем нужно еще в очень сжатый срок сверить эти рейтинги, и после того провести зачисление на места государственного заказа, а затем определиться и принять документы тех, кто хочет учиться на договорных принципах», - объяснил он.

В то же время Д.ТАБАЧНИК отметил, что в следующем году сроки вступительной кампании будут пересмотрены с учетом опыта вступительной кампании-2010.