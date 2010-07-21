«Репортерам без границ» в ГПУ создали дружескую атмосферу

Представители Генеральной прокуратуры Украины проинформировали членов международной организации “Репортеры без границ” о расследовании некоторых уголовных дел в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, сегодня на уровне руководителей структурных подразделений прокуратуры состоялась встреча с делегацией «Репортеров без границ» во главе с генеральным секретарем Жаном-Франсуа ЖУЛЬЯРОМ и председателем европейского бюро Эльзой ВИДАЛЬ.

В ходе встречи члены делегации были проинформированы о роли органов прокуратуры Украины в сфере соблюдения прав журналистов, обеспечения государством полной и своевременной их реализации, а также была предоставлена информация о расследовании некоторых уголовных дел.

”Встреча прошла в дружеской атмосфере, став еще одним шагом к улучшению эффективности сотрудничества между органами прокуратуры Украины и международной организацией «Репортеры без границ», - говорится в сообщении.