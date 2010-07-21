Грузия провозгласила 25 февраля Днем советской оккупации

Парламент Грузии сегодня принял решение объявить 25 февраля Днем советской оккупации Тбилиси. Как сообщает РосБизнесКонсалтинг, с инициативой отмечать День советской оккупации ранее выступило правительство Грузии.

Теперь в Грузии ежегодно 25 февраля будут приспущены государственные флаги, объявлена минута молчания во всех госучреждениях, а также будут проходить мероприятия в память жертв советской оккупации.

25 февраля 1921 года в Тбилиси вошли части Красной Армии.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в грузинских школах в дополнение к обычным учебникам истории появится пособие "200 лет российской оккупации": в 1801 году был оглашен царский манифест о присоединении царства Картли-Кахети к Российской империи.