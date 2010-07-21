Оппозиция хочет знать, кто оплатил выступление Кирилла на УТ-1
Мероприятие в Одессе заняло 3,5 часа
|Ярослав Кендзьор
Об этом говорится в депутатском обращении Я.КЕНДЗЁРА, которое он направил Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “За Украину!”.
Депутат отметил, что визит российского патриарха осуществляется практически за счет государственного бюджета Украины. «Беспрецедентные меры охраны, в которых задействованы тысячи работников милиции, прямые трансляции на государственном телевидении и другие мероприятия, сопровождающие визит российского патриарха, стоят украинским налогоплательщикам сотни миллионов гривень», - подчеркнул член группы «За Украину!».
Также Я.КЕНДЗЁР отметил, что визит московского патриарха не пастырский. «Вполне понятно, что этот визит является политическим. Московский патриарх, который в своих выступлениях рассказывает о «едином народе», выполняет политическую агитационную миссию», - заявил депутат.
Как сообщалось, сегодня 21 июля, патриарх Московский КИРИЛЛ освятил в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор. УТ-1 транслировал мероприятие 3,5 часа.