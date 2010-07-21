Из списков избирателей не вычеркнут «мертвые души»?

Персональные данные Государственного реестра избирателей перед местными выборами 31 октября 2010 года не будут уточняться.

Такое решение приняла сегодня Центральная избирательная комиссия по результатам рассмотрения вопроса о выполнении статьи 23 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" в 2010 году, сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

В частности, по данным ЦИК, необходимость такого рассмотрения вызвана тем обстоятельством, что Постановлением Верховной Рады от 1 июля 2010 года № 2412-VI очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей назначены на 31 октября 2010 года. Между тем соответствующие сроки избирательного процесса этих выборов совпадают со сроками проведения уточнения персональных данных Государственного реестра избирателей, определенными частями первой и второй статьи 23 Закона "О Государственном реестре избирателей".

Согласно части девятой статьи 23 Закона "О Государственном реестре избирателей", если сроки, указанные в частях первой и второй этой статьи, совпадают со сроками избирательного процесса очередных местных выборов, очередное уточнение персональных данных Государственного реестра избирателей осуществляется в сроки, установленные распорядителем Государственного реестра избирателей, однако должно начаться не позже, чем за 180 дней до дня голосования на выборах и длиться не менее 90 дней. В то же время Постановление ВР от 1 июля о назначении местных выборов вступило в силу за 114 дня до дня голосования на этих выборах, что делает невозможным проведение уточнения персональных данных Государственного реестра избирателей в определенные сроки.

Следовательно принятым решением Комиссия установила, что уточнение персональных данных Государственного реестра избирателей органами ведения Государственного реестра избирателей в 2010 году не осуществляется, подчеркнули в ЦИК.

Кроме того, сегодня на заседании ЦИК рассмотрела вопрос относительно изменения избирательных адресов избирателей. В Комиссию поступило 1 тыс. 414 обращений руководителей отделов ведения Государственного реестра избирателей относительно поручения органам ведения Реестра по предыдущему избирательному адресу избирателя внести в Государственный реестр избирателей изменения относительно избирательного адреса избирателя. После обсуждения Комиссия поручила соответствующим органам внести изменения в персональные данные 35 тыс. 861 гражданина в Государственном реестре избирателей относительно их избирательных адресов. Контролировать выполнение этих решений будет Служба распорядителя Государственного реестра избирателей.

Таким образом, по состоянию на 21 июля 2010 года Центральная избирательная комиссия совместно со Службой распорядителя Государственного реестра избирателей обработала более 48 тысяч обращений руководителей региональных отделов ведения Реестра. По результатам этой работы, с учетом обработанных в этот день представлений, в Государственном реестре избирателей будут внесены изменения в персональные данные почти 797 тыс. избирателей, отметили в ЦИК.

Кроме того, в связи с выявлением случаев кратного включения одного и того же избирателя в Государственный реестр избирателей Комиссия поручила 638 органам ведения Госреестра уничтожить 10 тыс. 871 лишнюю запись.