Янукович проведет совещание по развитию Крыма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 3 августа провести в Крыму совещание, на котором будет обсуждаться концепция стратегического развития автономной республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ сообщил журналистам в Симферополе.

«Самый главный вопрос (совещания) - наше стратегическое видение развития Автономной Республики Крым… При поддержке Президента возможен резкий рывок развития АРК. Другого варианта нет», - сказал крымский премьер.

В.ДЖАРТЫ не исключил, что в ходе совещания также будет подниматься вопрос обустройства депортированных граждан.

Напомним, В.ЯНУКОВИЧ в настоящее время находится в отпуске. По данным СМИ, глава государства отдыхает в Крыму.