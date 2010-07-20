Симоненко считает, что судьбу Конституции решать еще рано

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО убежден, что в этом году всеукраинский референдум по отмене политической реформы не состоится.

Об этом он заявил в эфире программы “Час” на “5-м канале”, сообщает пресс-служба КПУ.

“В этом году референдума не будет, потому что не принят закон”, - сказал П.СИМОНЕНКО. (10 июля Верховная Рада перенесла на следующую сессию рассмотрение законопроекта “О всеукраинском референдуме” – УНИАН).

Он выразил сомнение относительно возможности проведения внеочередной сессии парламента с целью принятия закона о всеукраинском референдуме. “Я знаю позицию коллег по фракции. Поэтому я считаю, что этого не будет”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом он отметил, что фракция КПУ выступает за принятие данного закона, поскольку неоднократно требовала проведения референдума по вопросу участия Украины в военных блоках, по языковому вопросу.

В то же время П.СИМОНЕНКО сказал, что в ситуации, когда затрагивается вопрос о возможности принятия новой Конституции, “возникает проблема, какая процедура будет принятия этих изменений?”. По его словам, действующим Основным Законом предусмотрено, что изменения в Конституцию имеет право вносить только Верховная Рада.

П.СИМОНЕНКО отметил, что без принятия закона о референдуме возникает вопрос о целесообразности его проведения. По его словам, если референдум “будет совещательный, то есть воля наших граждан услышана парламентариями, то это один вопрос. Если это возможность сразу же узаконить - возникает ряд проблем…”.

“Есть угроза, что в условиях противоречий не будут взвешены те позиции, которые выносятся на рассмотрение, когда речь идет о референдуме”, - сказал П.СИМОНЕНКО. При этом он отметил: “Поэтому нам необходимо стабилизировать ситуацию экономически, социально и только затем решать судьбу Конституции”.