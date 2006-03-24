Луценко считает, что Омельченко перевозбужденный

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает заявления Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО о торможении расследования дела об афере “Элита-Центр” следственными органами киевской милиции предвзятыми и заявляет, что МВД имеет на сегодня «достаточно интересных новых доказательств и информации» относительно этой аферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам после торжеств по случаю очередной годовщины со дня основания Внутренних войск Украины.

“Мы сегодня имеем достаточно интересные новые доказательства и даже информацию относительно злоумышленников (учредителей группы компаний «Элита-Центр»)”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Комментируя слова мэра Киева относительно того, что главное следственное управление ГУ МВД Украины в г. Киеве вроде бы умышленно до выборов тормозит расследование дела относительно «Элита-Центр», министр сказал: «Александр Александрович, как большинство других политиков, сегодня находится в состоянии предвыборного возбуждения, поэтому иногда делает заявления, которые большей частью основаны на эмоциях, чем на реалиях”.

В действительности, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, милиция очень тщательным образом расследует эту аферу, “оперативно-розыскные действия остались за киевским Главком и от генерал-майора Виталия ЯРЕМЫ очень многое зависит, при том многое сделано”.

С другой стороны, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, общее следствие контролируется сегодня Главным следственным управлением МВД Украины. «Между прочим, об этом меня просил сам ОМЕЛЬЧЕНКО, чтобы он был убежден в эффективности дела и отсутствия определенных связей между киевлянами разных уровней», - сказал министр.

“Следовательно, - продолжил Ю.ЛУЦЕНКО, - я считаю, что заявления ОМЕЛЬЧЕНКО сделаны без надлежащего изучения ситуации. Тем не менее, должен признать, что это дело беспокоит министерство не меньше, чем городского председателя”. “Я думаю, - отметил министр, - что мы имеем все основания считать, что это дело будет раскрыто, злоумышленники будут найдены”.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что «от городского председателя зависит тщательная оценка тех должностных лиц Киевской администрации, которые, вероятно, нарушили определенные нормативные акты при отводе земельных участков, которые потом уже без участия КГГА были приватизированы злоумышленниками”.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Киевский городской председатель А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил о затягивании следствия аферы «Элита-Центр». По словам мэра, дело расследуется медленно, а последние 7-8 дней оно просто тормозится. А.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал предположение, что это происходит из-за выборов – чтобы не объявлять результаты расследования до выборов, хотя следствие уже близко к завершению. При этом он напомнил, что следствие ведет столичная милиция, которую возглавляет Виталий ЯРЕМА (начальник Главного управления МВД в городе Киеве В.ЯРЕМА баллотируется в Киевсовет по списку блока «Наша Украина»).

А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что обращался относительно затягивания дела к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, секретарю СНБОУ Анатолию КИНАХУ.