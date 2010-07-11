Кармазин: состоялось "уникальное изнасилование парламента"

Решение Верховной Рады Украины о принятии изменений к закону о Национальном банке, которыми, в частности, продлевается срок полномочий председателя НБУ, необходимо упразднить, поскольку была нарушена его процедура рассмотрения и голосования. С таким предложением к председателю парламента Владимиру ЛИТВИНУ обратился народный депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, регистрация и подготовка этого законопроекта к рассмотрению и само рассмотрение в Верховной Раде 9 июля 2010 года происходили с грубым нарушением регламента, поскольку в парламенте уже целый год находится другой проект, внесенный Ю.КАРМАЗИНЫМ.

“Рассмотрение проекта о НБУ - это уникальное изнасилование парламента ради должности для нужного человека”, - заявил депутат-нунсовец.

По его словам, проект Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не мог быть зарегистрированным, поскольку регламентом установлено, что альтернативный законопроект может быть внесен не позже 14-дневного срока после дня предоставления депутатам первого законопроекта по соответствующему вопросу.

Кроме того, Ю.КАРМАЗИН заявляет, что проект не мог рассматриваться во втором чтении на второй день после рассмотрения в первом.

“Предложения и поправки вносятся в 14-дневной срок после дня принятия законопроекта за основу, а законопроект, подготовленный ко второму чтению, вывод главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позже, чем за 10 дней до дня рассмотрения”, - отметил депутат.

“Грубое и циничное желание пренебрегать Конституцией и законами Украины свидетельствует лишь о том, на что можно пойти ради желания провести на должность председателя НБУ необходимого человека, или сделать подарок ко дню рождения”, - подчеркнул Ю.КАРМАЗИН.

Как сообщал УНИАН, в пятницу Верховная Рада приняла изменения к действующему законодательству о деятельности Национального банка Украины. Ими предусмотрено, что председатель НБУ назначается на должность парламентом по предоставлению Президента Украины сроком на 7 лет. Одно и то же лицо не может быть председателем Национального банка больше, чем два срока подряд.