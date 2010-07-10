Над законопроектом о местных выборах нардепы будут сидеть до завтра?

Парламент рассмотрел 300 из 1336 поправок к законопроекту «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время в основном трое депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”: Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ и Николай КАТЕРИНЧУК настаивают на принятии внесенных ими поправок в законопроект. Однако парламент отказывается поддержать эти поправки.

Народный депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН заявил, что не будет настаивать на предложенных им поправках в законопроект, но приложит все усилия, чтобы закон о местных выборах не вступил в силу, поскольку содержит много норм, которые не соответствуют Конституции Украины.

Депутаты также не поддержали ряд поправок, которые касались участия в местных выборах блоков, потому в законопроекте остается норма о том, что в выборах могут принимать участие только политические партии, а не блоки.

Рассмотрение законопроекта началось в 15 часов. Как ВР решила раньше, сегодня работа будет до решения всех запланированных вопросов. В повестке дня - еще один закон о создании благоприятных условий для обеспечения аграрного сектора нефтепродуктами, за который депутаты не брались.