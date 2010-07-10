Ефремов уверяет, что ПР не ставит целью собрать 300 голосов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ближайшее время определится с кандидатурой на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

В то же время А.ЕФРЕМОВ опроверг информацию о том, что Нестор ШУФРИЧ освободил должность министра только для того, чтобы она была отдана какой-то из «групп Верховной Рады» в обмен на вхождение в коалицию.

«Мы не собираем 300 голосов и мы не ставим перед собой такой цели», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, Верховная Рада освободила Н.ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Накануне Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.