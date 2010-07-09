СБУ задержала экс-заместителя главы Нафтогаза
15:02, 09 июля 2010Политика
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За “злоупотребления в экономической сфере”
|Игорь ДИДЕНКО
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, приближенный к СБУ.
По словам собеседника агентства, И.ДИДЕНКО был задержан за “ряд злоупотреблений в экономической сфере”.
Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения Государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.
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