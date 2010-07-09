Чудеса работоспособности: парламент поработает в субботу

Верховная Рада Украины внесла изменения в календарный план работы.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным решением предусмотрено, что завтра состоятся пленарные заседания. Сегодня парламент будет работать и на вечернем заседании.

Как известно, в пятницу в парламенте обычно проводится только утреннее заседание.