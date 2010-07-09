Чудеса работоспособности: парламент поработает в субботу
10:32, 09 июля 2010Политика
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Сегодня будет также вечернее заседание
Верховная Рада Украины внесла изменения в календарный план работы.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным решением предусмотрено, что завтра состоятся пленарные заседания. Сегодня парламент будет работать и на вечернем заседании.
Как известно, в пятницу в парламенте обычно проводится только утреннее заседание.
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