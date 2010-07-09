СМИ: Янукович взялся за реформу уголовной юстиции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует проведение реформы уголовной юстиции, пишет газета «Коммерсант».

По сообщению издания, подготовить реформу уголовной юстиции В.ЯНУКОВИЧ поручил в конце апреля, после рабочего визита во Францию, где он принял участие в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы и провел встречи с руководством Совета Европы.

Во исполнение договоренностей, достигнутых в этой поездке, глава государства поручил привести законодательство в соответствие с выводами Венецианской комиссии и рекомендациями ПАСЕ.

Как стало известно «Коммерсанту», после принятия судебной реформы юридическое управление Администрации Президента и Министерство юстиции намерены сосредоточиться на разработке реформы уголовной юстиции.

"Следующей реформой, которая будет максимально приближена к европейским стандартам, станет реформа уголовной юстиции. По этому поводу Украина взяла на себя обязательства перед ПАСЕ. И в связи с тем, что Украина будет председательствовать в ПАСЕ в следующем году, мы постараемся выполнить свои обязательства максимально быстро", – сказал газете заместитель главы АП Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, активная работа над пакетом документов, в частности, новым Уголовно-процессуальным кодексом и Законом "О прокуратуре", начнется через месяц: будут созданы рабочие группы в составе представителей Совета Европы, Венецианской комиссии, сотрудников прокуратуры, Минюста и ученых.

А.ПОРТНОВ подчеркнул, что целью реформы является максимальное приближение системы уголовной юстиции к европейской "без нарушения позитивных традиций существующей в Украине системы, то есть поиск адекватного компромисса".

По информации издания, в качестве модели при разработке реформы будет принята уголовная система стран Западной Европы, где отсутствует стадия предварительного следствия и дознания. Похожая модель существует и в США.

Предполагается, что главное новшество готовящейся реформы уголовной юстиции в Украине будет состоять в том, что из уголовного производства исключат стадию досудебного следствия. По ее итогам в уголовном процессе должны остаться две стадии: негласная, в ходе которой МВД, СБУ и налоговая милиция проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступлений, и стадия судебного следствия, которая начинается с момента присвоения конкретному лицу статуса подозреваемого. Процесс сбора и исследования доказательств будет перенесен непосредственно в зал суда и станет открытым.

Роль прокуратуры планируется свести к двум функциям: надзор над деятельностью правоохранительных органов и поддержка государственного обвинения. Именно прокурор, являясь ключевой фигурой в уголовном процессе, на основании совокупно собранных МВД и СБУ в рамках проведения негласных мероприятий данных, будет принимать решение о необходимости определения статуса подозреваемого и переведения процесса в открытую стадию.

"Это американская система, ее разрабатывала еще Национальная комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права при Президенте ЮЩЕНКО", – рассказал «Коммерсанту» член Высшего совета юстиции, заместитель генпрокурора Виктор КУДРЯВЦЕВ.