Коалиция стала на сторону Фирташа

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О некоторых вопросах в связи с решениями Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против ЗАО «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 186 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривалось обязать Министерство юстиции, в случае выдачи судом Украины исполнительного письма по решению Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против ЗАО «РосУкрЭнерго», обратиться в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с просьбой предоставить разъяснение о способе выполнения указанного судебного решения.

Кроме того, предусматривалось обязать Кабинет министров запретить НАК «Нафтогаз Украины» использовать природный газ, предназначенный для потребления в Украине, а также оборотные и другие средства НАК «Нафтогаз Украины», для погашения каких-либо долговых обязательств перед ЗАТ «РосУкрЭнерго», в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Также предусматривалось запретить правительству использовать бюджетные средства и средства, предоставленные Украине международными финансовыми организациями, для погашения каких-либо долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед ЗАО «РосУкрЭнерго», в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

ВР также планировала запретить Кабмину без разрешения парламента, оформленного соответствующим постановлением, предпринимать какие-либо шаги по погашению долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед ЗАО «РосУкрЭнерго», в соответствии с решениями международных судебных инстанций.