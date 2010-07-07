Азаров передаст выплату "Юлиной тысячи" частной структуре

Правительство хочет отменить индексацию на уровень инфляции утраченных сбережений вкладчиков бывшего Сбербанка СССР, а также передать частной структуре обслуживание выплат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил член фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ после заседания парламентского Комитета по вопросам социальной политики и труда, на котором рассматривался законопроект Кабинета министров о государственных гарантиях возобновления сбережений вкладчикам Сбербанка СССР относительно механизма возвращения.

«Название абсолютно не отвечает сути законопроекта, поскольку ни одного конкретного механизма и источников возвращения не было предложено», - сказал он.

«Вместо этого законопроектом предлагается дать поручение Кабмину создать реестр вкладчиков, что якобы будет способствовать их возвращению», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ, добавив при этом, что этот реестр уже существует в «Сбербанке», и был создан в 2008 году по поручению правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

«12 миллионов граждан зарегистрировались, и есть в учете в этом реестре. Из этих людей половина получили по тысяче гривень компенсации», - сказал он.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что законопроект не определяет, что нужно продолжить выплаты вкладчикам, а «предлагает создать то, что уже есть».

«Для чего создавать реестр, если он уже существует, не понятно. По-видимому, чтобы опять потратить бюджетные средства», - сказал он.

Кроме того, А.ПАВЛОВСКИЙ сообщил, что правительство Николая АЗАРОВА предлагает отменить индексацию на уровень инфляции утраченных сбережений граждан, что прямо нарушает Конституцию, которая не позволяет ухудшать социальное положение граждан.

«Это приведет к значительным материальным потерям граждан из-за снижения покупательной способности полученных компенсационных выплат», - сказал он.

«Если сейчас общая сумма долга по вкладам была 131 миллиард гривень, то индексированная сумма должна составлять 338 миллиардов гривень», - сказал он.

Также А.ПАВЛОВСКИЙ сообщил, что правительство данным законопроектом предлагает передать частной страховой компании «Оранта» обслуживание проведения выплат компенсаций.

«Если раньше выплаты осуществлял государственный «Ощадбанк», то сейчас все это передается частной структуре, которая имеет конкретных владельцев среди руководителей Партии регионов», - сказал он.

«Это чисто лоббистский законопроект. С одной стороны – путем создания уже созданного реестра украсть деньги, с другой – уменьшить социальные гарантии наших граждан тем, что им не будут компенсироваться на уровень инфляции их сбережения. И третье – отдать обслуживание этих компенсационных выплат частной фирме», - резюмировал А.ПАВЛОВСКИЙ.