Лидер Гражданского движения “Народная самооборона”, бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поблагодарил харьковскую милицию за блестящее выполнение работы по охране правопорядка во время вчерашнего митинга «Народной самообороны».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер «Народной самообороны» сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Они блестяще выполнили свою работу, не поддались ни на какие провокации и обеспечили то, что должна обеспечивать милиция – право граждан на мирные собрания под любыми лозунгами», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, порядок на вчерашней акции «Народной самообороны» в Харькове поддерживали милиционеры среднего звена, поскольку милицейского руководства в городе не было.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что он сейчас сотрудничает с представителями милиции в регионах Украины на низовом уровне.

По его словам, в свое время представители «Народной самообороны» были предупреждены о провокациях на митинге в Одессе, в результате чего провокаций удалось избежать.

Ю.ЛУЦЕНКО также подчеркнул, что он получил определенные сигналы от представителей милиции в Днепропетровске.

Лидер «Народной самообороны» также сравнил вчерашний митинг движения в Харькове с митингом во Львове, который состоялся раньше.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в обоих областных центрах на акцию «Народной самообороны» пришло очень много людей. На этом основании Ю.ЛУЦЕНКО выразил уверенность, что украинцев на Западе и Востоке могут объединить общие ценности - «свобода, справедливость, закон».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «это ключевые ценности, вместо надуманных мифов, которые постоянно разъединяют украинцев, а этим пользуются политики в своих интересах».

Как сообщал УНИАН, Харьков стал пятнадцатым городом, где “Народная самооборона” и ее лидер Ю.ЛУЦЕНКО проводили встречи с гражданами. В Харькове на встрече народных депутатов и руководителей Гражданского движения “Народная самооборона” собралось около 10 тысяч харьковчан. Накануне харьковская городская власть не позволила проводить на площади Свободы митинг гражданского движения “Народная самооборона”, а также встречу народных депутатов с избирателями. Проведение этой акции было перенесено с площади Свободы на площадь Розы Люксембург.