Крымские татары перекрыли трассу Симферополь - Ялта

Сегодня утром крымские татары - участники т. н. "полян протеста" временно (с 10.30 до 12-ти часов)перекрыли трассу Ялта-Симферополь в районе села Перевальное-1. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил крымскотатарский активист Руслан КАРИМОВ. По его словам, акция была проведена, так как участники "полян протеста" считают, что власти Крыма не решают земельный вопрос.

По информации Р.КАРИМОВА, на протяжении всей акции крымские татары из Евпатории, Алушты, Ялты, Симферополя, Симферопольского района АРК и ряда других регионов автономии стояли вдоль трассы с транспарантами с требованием решить земельный вопрос, а также устраивали кратковременное (по 5-10 минут) перекрытие трассы - ходили по пешеходному переходу (журналисты называют такие действия "крымскотатарский флеш-моб" - УНИАН) и раздавали водителям остановленных автомобилей листовки о нерешенности земельного вопроса в Крыму. "Люди ходили по пешеходному переходу, раздавали листовки, затем движение (транспорта - УНИАН) опять было", - сообщил Р.КАРИМОВ. Он сообщил, что протестанты намерены до 28 апреля каждую субботу с 10 и до 14-ти часов перекрывать трассу Ялта-Симферополь.

"Сегодня была предупредительная акция. Такие акции мы будем проводить вплоть до 28 апреля, а затем, возможно, и каждый день, - сказал Р.КАРИМОВ. - Не должно быть сезона (курортного сезона - УНИАН) в Крыму, если наши вопросы не решаются. Вы же знаете, например, только алуштинские участники "полян протеста" требуют решить их проблемы уже четыре года!".

По данным Р.КАРИМОВА, сегодня в акции участвовало до 5 тысяч человек, однако очевидцы событий сообщили корреспонденту УНИАН, что в акции было задействовано до тысячи участников.

В обращении, раздаваемом во время акции, текстом которого располагает корреспондент УНИАН, в частности, сказано: "Местные власти Крыма сегодня ведут экономическую войну против своих граждан. На фоне растущей дороговизны, взлетевших коммунальных платежей и низкой заработной платы крымские князьки устроили еще и земельный дерибан. Вместо того чтобы выделить землю простым людям и справедливо разрешить назревший конфликт мирным путем, местная власть, безответственно разбазаривает сотни гектаров под сомнительные коммерческие проекты. Используя бессовестных судей, выносящих от имени Украины незаконные решения, они пытаются "усмирить" народ репрессивными методами, целенаправленно готовя кровавый конфликт на это почве".

"Толкающиеся у крымского корыта, обожравшиеся толстосумы, погрязшие в коррупции чиновники и депутаты, продажные судьи и пресмыкающиеся журналисты не могут понять, что народ невозможно запугать, мы боремся не за кошельки, а за будущее своих детей и внуков. Нам не оставляют другого выхода, вместо того, чтобы строить свои дома и растить детей. Мы вынуждены выйти на акции протеста в защиту своих Конституционных прав", - подчеркивается в обращении. При этом его авторы предупреждают, что крымские татары намерены проводить свои акции вдоль трассы Симферополь-Ялта каждую субботу с 10-ти до 14-ти часов вплоть до 28 апреля. "Только в том случае, когда местные власти предпримут конкретные шаги в решении наболевшей проблемы, мы прекратим свои акции протеста в защиту своих конституционных прав", - заявили крымские татары. Обращение подписано интернациональным общественным движением "Солидарность".

Сегодня в Крыму под самозахватами находятся около 1,3 тыс. га земли (больше всего самозахватов в Симферополе и Симферопольском районе). В "полянах протеста" участвует до 16 тыс. человек, из них, по данным Рескомзема АРК, 14 тыс. - крымские татары.