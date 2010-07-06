В Минобороны уже ожидают прихода Кузьмука

В Министерстве обороны Украины неофициально подтверждают вероятность освобождения от должности действующего руководителя ведомства Михаила ЕЖЕЛЯ.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны, ссылаясь, в частности, на имеющуюся информацию из Администрации Президента Украины.

По словам собеседника агентства, обнародованная газетой “Зеркало недели” информация, что 7 июля состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассмотрена ситуация, сложившаяся в Вооруженных Силах, в результате чего может быть принято решение об отставке министра обороны М.ЕЖЕЛЯ, отвечает действительности.

Как пишет издание, поводом для отстранения руководителя ведомства, по данным источника в Администрации Президента, стало недовольство главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА состоянием дел в Вооруженных Силах по итогам визита в Крым 2-4 июля.

В частности, во время посещения севастопольского аэродрома “Бельбек” глава государства поинтересовался, какое количество имеющихся самолетов поднимается в воздух. В ответ В.ЯНУКОВИЧУ сообщили, что из 20 истребителей бригады в воздух может подняться лишь один.

По данным “ЗН”, в проекте решения, которое готовится, по итогам заседания СНБО от 7 июля, есть пункт, в котором речь идет о неудовлетворительных результатах работы М.ЕЖЕЛЯ в должности руководителя оборонного ведомства, в связи с чем рекомендуется освободить его от должности.

Кроме того, как сообщают источники “ЗН”, от должности может быть освобожден главнокомандующий Военно-воздушных сил ВСУ генерал-полковник Иван РУСНАК. В этом случае он займет должность начальника Национального университета обороны.

По информации издания, М.ЕЖЕЛЬ уже знает о готовящемся отстранении его от занимаемой должности и даже обратился за помощью к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ. Их внеплановая встреча состоялась сегодня.

По данным «ЗН», в случае отставки М.ЕЖЕЛЯ на должности руководителя Минобороны его может сменить народный депутат Александр КУЗЬМУК. Последний, как ожидается, будет присутствовать и выступит на заседании СНБО 7 июля.

Кандидатуру А.КУЗЬМУКА, который ранее дважды возглавлял оборонное ведомство, намерен внести на рассмотрение Верховной Рады В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ был назначен министром обороны 11 марта 2010 года.