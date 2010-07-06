В Минобороны уже ожидают прихода Кузьмука

16:33, 06 июля 2010
Политика
2925 0

Вероятность подтвердили неофициально

Михаил Ежель
В Министерстве обороны Украины неофициально подтверждают вероятность освобождения от должности действующего руководителя ведомства Михаила ЕЖЕЛЯ.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны, ссылаясь, в частности, на имеющуюся информацию из Администрации Президента Украины.

По словам собеседника агентства, обнародованная газетой “Зеркало недели” информация, что 7 июля состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассмотрена ситуация, сложившаяся в Вооруженных Силах, в результате чего может быть принято решение об отставке министра обороны М.ЕЖЕЛЯ, отвечает действительности.

Как пишет издание, поводом для отстранения руководителя ведомства, по данным источника в Администрации Президента, стало недовольство главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА состоянием дел в Вооруженных Силах по итогам визита в Крым 2-4 июля.

В частности, во время посещения севастопольского аэродрома “Бельбек” глава государства поинтересовался, какое количество имеющихся самолетов поднимается в воздух. В ответ В.ЯНУКОВИЧУ сообщили, что из 20 истребителей бригады в воздух может подняться лишь один.

По данным “ЗН”, в проекте решения, которое готовится, по итогам заседания СНБО от 7 июля, есть пункт, в котором речь идет о неудовлетворительных результатах работы М.ЕЖЕЛЯ в должности руководителя оборонного ведомства, в связи с чем рекомендуется освободить его от должности.

Кроме того, как сообщают источники “ЗН”, от должности может быть освобожден главнокомандующий Военно-воздушных сил ВСУ генерал-полковник Иван РУСНАК. В этом случае он займет должность начальника Национального университета обороны.

По информации издания, М.ЕЖЕЛЬ уже знает о готовящемся отстранении его от занимаемой должности и даже обратился за помощью к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ. Их внеплановая встреча состоялась сегодня.

По данным «ЗН», в случае отставки М.ЕЖЕЛЯ на должности руководителя Минобороны его может сменить народный депутат Александр КУЗЬМУК. Последний, как ожидается, будет присутствовать и выступит на заседании СНБО 7 июля.

Кандидатуру А.КУЗЬМУКА, который ранее дважды возглавлял оборонное ведомство, намерен внести на рассмотрение Верховной Рады В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ был назначен министром обороны 11 марта 2010 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter