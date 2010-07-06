У Наливайченко есть идея, как на местных выборах противостоять власти
«Из любой ситуации можно найти выход»
Общественная инициатива «Обновление страны» предлагает создать координационный центр патриотических сил. Об этом сообщил ее координатор Валентин Наливайченко во время общения с журналистами Хмельницкой области.
Как отметил Наливайченко, цель Центра – согласовать между проукраинскими партиями выдвижение в мажоритарных округах и предоставить новым патриотическим организациям возможность принимать участие в выборах по спискам партнеров.
«Мы должны не допустить взаимной борьбы между украинскими силами на местных выборах и разрушить практику создания закрытых избирательных списков, купли-продажи мест в этих списках», - отметил координатор «Обновления страны».
Он отметил, что скоординированное участие в местных выборах станет первым шагом для объединения патриотической среды в качественно новую проукраинскую политическую силу.
«Если власть думает, что с помощью репрессивного закона о местных выборах она уничтожит украинское демократическое движение, то она очень сильно ошибается. Из любой ситуации можно найти выход», - подытожил Наливайченко.