У Наливайченко есть идея, как на местных выборах противостоять власти

Общественная инициатива «Обновление страны» предлагает создать координационный центр патриотических сил. Об этом сообщил ее координатор Валентин Наливайченко во время общения с журналистами Хмельницкой области.

Как отметил Наливайченко, цель Центра – согласовать между проукраинскими партиями выдвижение в мажоритарных округах и предоставить новым патриотическим организациям возможность принимать участие в выборах по спискам партнеров.

«Мы должны не допустить взаимной борьбы между украинскими силами на местных выборах и разрушить практику создания закрытых избирательных списков, купли-продажи мест в этих списках», - отметил координатор «Обновления страны».

Он отметил, что скоординированное участие в местных выборах станет первым шагом для объединения патриотической среды в качественно новую проукраинскую политическую силу.

«Если власть думает, что с помощью репрессивного закона о местных выборах она уничтожит украинское демократическое движение, то она очень сильно ошибается. Из любой ситуации можно найти выход», - подытожил Наливайченко.