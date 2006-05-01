Витренко находится за пределами Украины

Сегодня в Киеве по случаю Международного дня солидарности трудящихся около 30 сторонников Прогрессивной социалистической партии Украины в отсутствие лидеров партии возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, управляющий митингом заместитель председателя ПСПУ Анатолий БЕЗУГЛЫЙ на вопрос журналистов, почему на мероприятии нет лидера партии Наталии ВИТРЕНКО, сказал: «Наталия Михайловна после той гонки, после тех судов находится за пределами Украины».

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, не в России ли сейчас находится Н.ВИТРЕНКО, А.БЕЗУГЛЫЙ отметил, что, возможно, и в России.

Во время короткого митинга возле памятника вождю мирового пролетариата, длившегося около 5 минут, А.БЕЗУГЛЫЙ, выступая перед сторонниками ПСПУ, в очередной раз напомнил, что прогрессивные социалисты на выборах не прошли в Верховную Раду, поскольку партии, попавшие в парламент, «купили мандаты (депутатские) через административный суд (имеется в виду Высший административный суд Украины, который рассматривал иск блока Н.Витренко и других политических партий, не попавших в парламент, к Центральной избирательной комиссии – УНИАН).