Янукович дал ключевые указания по кадровой политике

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал ряд поручений по итогам рассмотрения на заседании Совета регионов 24 июня вопроса «О состоянии государственной кадровой политики и стратегии ее развития на 2011-2020 годы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ поручено до 20 августа обеспечить доработку законопроектов и нормативных актов, вынесенных на обсуждение Совета регионов, и подать их в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров и Верховной Рады.

"С целью упорядочения и упрощения процедуры согласования заместителей глав райгосадминистраций руководитель правительства должен уже к 1 августа подготовить и утвердить новый порядок их назначения и увольнения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для исключения дублирования функций, создания четкой схемы подчинения и ответственности органов государственной власти премьер-министру также поручено до 1 сентября провести мониторинг функций, деятельности, штатной численности территориальных органов министерств, других центральных органов исполнительной власти, правительственных органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций, входящих в сферу управления центральных органов исполнительной власти. По результатам указанного мониторинга должна быть проведена оптимизация изученных структур.

Президент также поручил главе правительства до 1 сентября подготовить на следующее заседание Совета регионов отчет Кабинета министров о проделанной работе по вопросам кадровой политики в сфере государственного управления.

В соответствии с поручениями В. ЯНУКОВИЧА, глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ, начальник Главного управления государственной службы Тимофей МОТРЕНКО, председатель Совета Министров Крыма, председатели областных, Киевской и Севастопольской горгосадминистраций должны до 2 июля предоставить предложения по разработке государственной программы формирования президентского кадрового резерва с целью подготовки государственных служащих высшей квалификации.

До 15 августа указанные должностные лица должны ввести прохождение стажировки руководителей структурных подразделений областных и глав райгосадминистраций в Администрации Президента Украины и в Секретариате Кабинета министров.

Кроме того, Президент дал ряд поручений соответствующим должностным лицам по внедрению до 1 августа ежемесячного отчета местных госадминистраций перед правительством о назначении и освобождении от должностей руководителей территориальных органов министерств, других центральных органов исполнительной власти, правительственных органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

Ежеквартально Президент Украины ожидает от А.ТОЛСТОУХОВА и Т.МОТРЕНКО информационно-аналитической справки о состоянии кадровой работы в местных госадминистрациях, министерствах и других центральных органах исполнительной власти.

Руководителю Главгосслужбы, кроме того, поручено постоянно предоставлять организационно-методическую помощь центральным и местным органам государственной власти и местного самоуправления по упорядочению нормативно-правовой базы относительно прохождения государственной службы, унификации кадровых документов и форм отчетности. Речь идет также об оперативном обеспечении соответствующих служб рекомендациями и разъяснениями.