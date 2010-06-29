Тимошенко открывает специальный e-mail

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости избавления от бюрократизма для последующей перестройки Всеукраинского объединения "Батькивщина".

"Я сейчас принимаю перед вами обязательство, что бюрократию мы просто удаляем из нашей партии", – заявила она сегодня во время отчетно-выборной конференции Харьковской областной организации ВО "Батькивщина", сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, переход некоторых руководителей региональных организаций во властную коалицию также является определенным этапом очистки политической силы. "Мы уволили некоторых бюрократов из партии. Эти бюрократы сегодня вошли в коалицию, но я считаю, что это очень хорошо. Я думаю, очень хорошо, что такие люди переходят в коалицию, потому что они там естественны, а у нас они довели партию до того, что мобильные группы превратились в каких-то, простите, палачей, которые выезжают в регионы и которые в действительности абсолютно не понимают, что проверяют", - объяснила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что настоящим отчетом для какой-либо политической силы должны быть результаты выборов. "Наша настоящая проверка и настоящий отчет – это наши с вами результаты на выборах. Наш настоящий отчет – это когда стоим во власти и что мы смогли сделать в стране", - отметила лидер "Батькивщины".

По ее словам, сейчас необходимо установить более эффективные механизмы общения между центральным аппаратом партии и региональными организациями "Батькивщины", в том числе через электронную переписку.

"Я знаю, что я не смогу принять всех - у нас сегодня более 12 тысяч партийных организаций: малых, средних, больших. Я не смогу принять каждого человека, но я открываю свой личный e-mail, который я буду лично читать, с которым я буду знакомиться", - пообещала Ю.ТИМОШЕНКО.