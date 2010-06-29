Тимошенко сегодня - в Харькове
13:34, 29 июня 2010Политика
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Лидер БЮТ даст пресс-конференцию
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится с рабочей поездкой в Харьковской области.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, запланировано ее участие в отчетно-выборной конференции Харьковской областной организации ВО "Батькивщина", а также встреча с активистами общественных и политических организаций, которые защищают парковую зону Харькова от уничтожения.
Ю.ТИМОШЕНКО также даст пресс-конференцию для представителей региональных и областных средств массовой информации.
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