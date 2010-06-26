СБУ заявляет, что любитель «бесед» с журналистами у них не работает

Служба безопасности Украины официально заявляет, что в спецслужбе не работает сотрудник по имени Артем КОВАЛЕВ, который якобы оказывал давление на журналиста издания “Коммерсантъ-Украина” Артема СКОРОПАДСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ

Как сообщили в пресс-центре, по распоряжению председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО проведена служебная проверка информации, обнародованной журналистом А.СКОРОПАДСКИМ о якобы давлении на него со стороны сотрудника СБУ.

СБУ обращается к А.СКОРОПАДСКОМУ с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о человеке, который выдавал себя за сотрудника спецслужбы.

“Мы проведем соответствующее расследование и установим этого человека и его сообщников, которые пытаются скомпрометировать СБУ в глазах общественности и отвлечь ее внимание от неотложных проблем обеспечения государственной безопасности, в первую очередь, борьбы с коррупцией”, - отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

“СБУ расценивает этот инцидент как часть спланированной акции, которую ведут коррупционеры против Службы безопасности Украины с целью ослабить ее как орган, уполномоченный государством на борьбу с коррупцией, и является еще одним подтверждением верности пути, по которому идет Служба в искоренении такого позорного явления. Заверяем, что СБУ и в дальнейшем будет выполнять приоритетные задачи, которые поставил перед ней Президент Украины, ради преодоления коррупции в государстве и обеспечения интересов граждан Украины”, - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 июня, журналист газеты "КоммерсантЪ-Украина" А.СКОРОПАДСКИЙ заявил изданию “Телекритика”, что с ним провел беседу сотрудник СБУ.

Как утверждал А.СКОРОПАДСКИЙ, во время встречи ему рекомендовали меньше встречаться с представителями праворадикальных организаций, реже освещать их деятельность и не так часто писать об оппозиции.

Журналист отметил, что конкретных рекомендаций ему не давали, однако напомнили о случае, когда депутатов Госдумы Российской Федерации (фракция “Единая Россия”) Константина ЗАТУЛИНА и Кирилла ФРОЛОВА объявили персонами нон грата в Украине.

Как отметил гражданин России А.СКОРОПАДСКИЙ, это первая подобная беседа за все время его пребывания в Украине. “У меня действительно достаточно много знакомых среди представителей праворадикальных организаций, но писать или не писать об оппозиции - это вопрос редакционной политики, а не мой личный”, - отметил журналист.