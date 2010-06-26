Азаров на Буковине грозится увольнять и карать

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о преступной безответственности предыдущей власти Буковины при использовании средств, выделенных государством на восстановительные работы после катастрофического наводнения летом 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в селе Маршинцы Новоселицкого района, которое пострадало от нынешнего наводнения, во время посещения одного из недостроенных мостов.

«Конечно, такой уровень бесхозяйственности и безответственности, которые я увидел собственными глазами, - это уже не ошибки руководства, это уже преступления перед своим народом, перед своими людьми, и за эти преступления все те, кто так к этому относился, будут наказаны», - сказал он.

По словам Н.АЗАРОВА, выделенные Буковине в 2008 году 1 млрд. 600 тыс. грн. на ликвидацию последствий паводка, в сущности, разворовали.

«Ни один из 55 мостов не построен и не сдан в эксплуатацию, в том числе и те, что я посетил. И, конечно, все, кто причастен к этому, должны за это отвечать. Лишь в этом случае мы можем навести порядок в будущем», - отметил премьер.

Он поручил до конца мая следующего года сдать в эксплуатацию недостроенный мост и возложил на председателя Черновицкой облгосадминистрации Михаила ПАПИЕВА персональную ответственность за выполнение этого поручения.

Н.АЗАРОВ также заявил, что поручил министру по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестору ШУФРИЧУ и начальнику управления МЧС Буковины разобрать временный мост в Маршинцах и принять все необходимые меры по предотвращению в будущем подтоплений этого села.

Кроме того, Н.АЗАРОВ заявил, что уволил начальника управления водного хозяйства Буковины.

«Я принял решение снять с работы начальника областного управления водного хозяйства в Черновицкой области с сегодняшнего дня. Он не просто будет снят с работы, а с ним будут очень серьезно разбираться. За те безобразия, которые происходили в области», - сказал премьер.

Кроме того, Н.АЗАРОВ считает, что Контрольно-ревизионное управление в Черновицкой области не проявило принципиальности во время проверки использования средств, выделенных государством на ликвидацию последствий подтоплений и работы по предотвращению наводнений. Премьер также заявил, что уволит с должности нынешнего начальника областного КРУ.

Н.АЗАРОВ попросил М.ПАПИЕВА так же относиться к каждому должностному лицу, которое несет ответственность за использование средств, выделенных на противопаводковые работы в предыдущие годы.

Кроме того, глава правительства раскритиковал работу лесного хозяйства в Черновицкой области.

«Относительно вырубки лесов – это, в сущности, бесконтрольная, хамская, наглая вырубка леса, которая и приводит к этим бедам на Буковине. Я обещаю, что мы сделаем все для того, чтобы навести здесь порядок. В области будет лишь один хозяин лесов - это государство, которое наведет порядок», - сказал он.

Н.АЗАРОВА назвал свою рабочую поездку на Буковину очень знаковой и поучительной для многих.

В то же время он выразил поддержку новому руководству Черновицкой области и сказал, что правительство будет оказывать помощь власти и населению региона в ликвидации последствий наводнений.