Новодворская назвала Януковича Франкенштейном от Кремля

Путинская Россия сделала все возможное, чтобы Виктор ЯНУКОВИЧ стал Президентом Украины.

Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказала российский оппозиционер Валерия НОВОДВОРСКАЯ.

«Если честно, мы все сделали для того... То есть не мы с вами, естественно, скромные демократические журналисты, а вот эта самая путинская Россия, Кремль сделал все для того, чтобы ЯНУКОВИЧ стал Президентом Украины», - сказала В.НОВОДВОРСКАЯ.

Он уверена, Россия должна прекратить поддерживать недемократические правительства.

В.НОВОДВОРСКАЯ уверена, что именно руководство России содействовало приходу Александра ЛУКАШЕНКО к власти в Беларуси. «Кто создавал этого Франкенштейна по имени ЛУКАШЕНКО? Этого Франкенштейна создавали, этого гомункулуса в наших пробирках, наши дорогие спецслужбы. Кто его удерживал у власти? Кто принимал за должное то, что у него никакого парламента нет, и прав и свобод нет, кто все одобрял, поддерживал? А он уже и в российские президенты собрался, да Владимир Владимирович ПУТИН помешал, поскольку Боливар не вынесет двоих. Вот, вырастили этого Франкенштейна. Все позволяли, а теперь не знают, что с ним делать», - сказала она.

«На самом деле, в цивилизованных странах никогда не возникают такие коллизии. Почему-то все поступает куда следует. Украину терзали и хотели ликвидировать в ней, там, ее несвоевременную демократию и западнический курс. Ну вот, теперь имеют ЯНУКОВИЧА. Я думаю, что следующий конфликт будет с ЯНУКОВИЧЕМ, потому что это такой же Франкенштейн, и он тоже остановит прокачку и тоже потребует, чтобы ему газик наливали даром», - добавила она.

По мнению В.НОВОДВОРСКОЙ, Кремль «не устраивает, чтобы белорусы избрали какого-нибудь приличного человека».

«А если у этого человека будут в голове мозги, разумеется, он будет из последних сил уползать от кремлевской и чекистской России в сторону Запада, как любой нормальный человек сделает, вот, как сделал Михаил СААКАШВИЛИ. Они этого не хотят, они хотят какого-нибудь второсортного тирана. Вот, они получили», - подчеркнула она.

По ее убеждению, А.ЛУКАШЕНКО рассчитывает получать энергоресурсы из России «даром». «ЛУКАШЕНКО, естественно, сел на голову, он решил, что его поддержка. И что он там еще обещал? Да, он сохраняет наши священные рубежи от коварного и агрессивного НАТО. То есть, вот эта фишка издания 40-летней давности – она все время им тиражируется. Он вообще хочет газ даром. И газ даром, и нефть даром. «А иначе я пойду и трудоустроюсь в Европейский Союз», - сказала В.НОВОДВОРСКАЯ.

Она считает, что России следует «взяться за ум и разрушать авторитаризм и растущий тоталитаризм у себя внутри, а также на окраинах».

«Потому что не было бы никакого ЛУКАШЕНКО, если бы в России было бы все в порядке с демократией. И никакого ЯНУКОВИЧА бы в Киеве не было, если бы ему не помогали изо всех сил», - уверена она.